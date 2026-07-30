· Ολυμπιακός · Χαλ

Ολυμπιακός: Στην Τουρκία με το τζετ του Ατζούν ο Τζολάκης για να υπογράψει στη Χαλ

Ο ιδιοκτήτης της Χαλ ναύλωσε το ιδιωτικό του τζετ για τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ολυμπιακός: Στην Τουρκία με το τζετ του Ατζούν ο Τζολάκης για να υπογράψει στη Χαλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Αγγλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας θα φορέσει τη φανέλα της Χαλ από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 24χρονος γκολκίπερ βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη μεταγραφή του στην αγγλική ομάδα, η οποία ανήκει στον Ατζούν Ιλιτζαλί.

Μάλιστα, ο Τούρκος επιχειρηματίας φέρεται να έθεσε στη διάθεση του Τζολάκη το προσωπικό του αεροσκάφος, προκειμένου ο Έλληνας τερματοφύλακας να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στη Χαλ.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Παρί Σεν Ζερμέν «έκλεισε» τον Μαγκνές Ακλιούς

20:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ψηλά στη λίστα της Αλ Αχλί ο Άρνε Σλοτ»

19:42 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου: Η ενδεκάδα του Λίσι για τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς

19:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Έφυγε» από τη ζωή ο Νίκος Παπαδόπουλος, ιστορικός διοικητικός ηγέτης του Εθνικού Αστέρα

19:27 NBA

«Μπλόκο» του NBA στα παιχνίδια στη Μέση Ανατολή

19:20 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το πρώτο «πράσινο» μήνυμα του Φρανσίσκο

18:55 GREEK BASKET LEAGUE

Χαραλαμπόπουλος: «Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον Άρη, να παλεύουμε ο ένας για τον άλλον»

18:51 EUROLEAGUE

Επίσημη η «βόμβα»: Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Φρανσίσκο

18:42 EUROBASKET

«Αυτοκτονία» για την Εθνική Εφήβων: Έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση στη 4αδα του Eurobasket

18:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στο Βέλγιο: Θύμα βίαιης ληστείας ο Μοχάμεντ Φουσεϊνί της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

18:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επέστρεψε στην Ιταλία: «Έχω την ευκαιρία να επανορθώσω για τα λάθη μου»

18:23 MUNDIAL

Στα... μαχαίρια UEFA και FIFA: Ετοιμάζεται μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ του 2030!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας