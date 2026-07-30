Ολυμπιακός: Στην Τουρκία με το τζετ του Ατζούν ο Τζολάκης για να υπογράψει στη Χαλ

Στην Αγγλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας θα φορέσει τη φανέλα της Χαλ από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 24χρονος γκολκίπερ βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη μεταγραφή του στην αγγλική ομάδα, η οποία ανήκει στον Ατζούν Ιλιτζαλί.

Μάλιστα, ο Τούρκος επιχειρηματίας φέρεται να έθεσε στη διάθεση του Τζολάκη το προσωπικό του αεροσκάφος, προκειμένου ο Έλληνας τερματοφύλακας να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στη Χαλ.