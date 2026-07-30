Κύπελλο Ελλάδας: Η κλήρωση για τις πρώτες φάσεις του θεσμού

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (30/7) στα γραφεία της ΕΟΚ η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, από τις πρώτες φάσεις μέχρι το UNICEF Trophy, εκεί όπου οι ομάδες του φάιναλ φορ θα διεκδικήσουν τη θέση τους στην τελική φάση του θεσμού.

Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να «μπαίνουν» στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του φάιναλ φορ στο UNICEF Trophy, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση γι' αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν:

Α’ Φάση - 1η Αγωνιστική

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)

ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ - Σάββατο 12/09/26

1. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ VS ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

2. ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ VS ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

3. ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ VS ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

4. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ VS ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΕΡΜΗΣ ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ VS ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

6. ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ VS ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

7. ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ VS ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ VS ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ - Σάββατο 12/09/26

9. ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ VS ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

10. ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ VS ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)

Κυριακή 13/09/26

11. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ VS ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

12. ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ VS ΕΣΚΔ Ν ΙΩΝΙΑΣ

13. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ VS ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

14. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ VS ΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ

Κυριακή 13/09/26

15. ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ VS ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

16. ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ VS ΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ

17. ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ VS ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

Α’ Φάση - 2η αγωνιστική

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NL1 & NL2 (Β’ & Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΝΟΤΟΥ

Τετάρτη 16/09/26

18. Νικητής Αγώνα 13 VS ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ

19. Νικητής Αγώνα 8 VS Νικητής Αγώνα 14

20. Νικητής Αγώνα 4 VS Νικητής Αγώνα 1

21. Νικητής Αγώνα 5 VS Νικητής Αγώνα 3

22. Νικητής Αγώνα 7 VS Νικητής Αγώνα 2

23. Νικητής Αγώνα 11 VS Νικητής Αγώνα 12

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NL1 & NL2 (Β’ & Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΒΟΡΡΑ

Τετάρτη 16/09/26

24. Νικητής Αγώνα 17 VS Νικητής Αγώνα 15

25. ΧΑΝΘ VS Νικητής Αγώνα 9

26. Νικητής Αγώνα 16 VS Νικητής Αγώνα 10

Β’ ΦΑΣΗ

1η αγωνιστική - Σάββατο 19/09/26 ή Κυριακή 20/09/26

27. Νικητής Αγώνα 21 VS ΑΓΕΧ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

28. Νικητής Αγώνα 6 VS ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ

29. Νικητής Αγώνα 23 VS ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

30. Νικητής Αγώνα 20 VS Νικητής Αγώνα 22

31. Νικητής Αγώνα 19 VS Νικητής Αγώνα 18

32. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ VS ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

33. Νικητής Αγώνα 24 VS Νικητής Αγώνα 25

34. Νικητής Αγώνα 26 VS ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

2η αγωνιστική Τετάρτη 23/09/2026

35. Νικητής Αγώνα 27 VS Νικητής Αγώνα 28

36. Νικητής Αγώνα 32 VS Νικητής Αγώνα 31

37. Νικητής Αγώνα 29 VS ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

38. ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ VS Νικητής Αγώνα 33

39. Νικητής Αγώνα 30 VS ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

40. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ VS ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

41. Νικητής Αγώνα 34 VS ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

3η αγωνιστική Σάββατο 26 ή Κυριακή 27/09/2026

42. Νικητής Αγώνα 37 VS Νικητής Αγώνα 39

43. ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ VS Νικητής Αγώνα 38

44. Νικητής Αγώνα 40 VS Νικητής Αγώνα 35

45. Νικητής Αγώνα 36 VS Νικητής Αγώνα 41

Γ’ ΦΑΣΗ FINAL FOUR - UNICEF TROPHY 19-20/12/2026