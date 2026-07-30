Γκουστάβο Σα: «Ενθουσιασμένος που μπορεί να παίξω με τον Ολυμπιακό στο Champions League»

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι εδώ και λίγες ώρες ο Γκουστάβο Σα, με τον 21χρονο Πορτογάλο να παραχωρεί τις πρώτες του δηλώσεις, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.

Ο νεαρός μέσος μίλησε για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του, ενώ παράλληλα επισήμανε πως ο Ολυμπιακός είναι αυτό που χρειάζεται την δεδομένη χρονική στιγμή, τονίζοντας ότι ένας από τους λόγους, για τους οποίους ήρθε στην ομάδα, ήταν να αγωνιστεί στο Champions League.

Αναλυτικά, ο Πορτογάλος μέσος δήλωσε:

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή να είμαι μέλος αυτού του μεγάλου συλλόγου, που ξέρω και πολύ καλά. Στην Πορτογαλία όλοι ξέρουμε πως ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα και μεγάλη ευθύνη και για αυτό είμαι εδώ.

Ναι, νομίζω πως είναι το σωστό βήμα ο Ολυμπιακός, αυτό είναι που χρειάζομαι για την καριέρα μου. Ξέρω την ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού και νομίζω πως θα είναι ό,τι καλύτερο για εμένα και για το σύλλογο.

Είμαι μέσος, μπορώ να παίξω σχεδόν σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής. Νομίζω πως είμαι ένας έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα, όλες οι αποφάσεις μου στο παιχνίδι βασίζονται στο τι χρειάζεται η ομάδα και θα κάνω ό,τι χρειάζεται και ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής.

Νομίζω πως μπορώ να προσφέρω ποιότητα, σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά. Όσο ήμουν στη Φαμαλικάο έμαθα να παίζω καλύτερα, και τώρα που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί.

Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα, όλοι θέλουν να παίξουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξω στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο.

Οι φίλαθλοι να περιμένουν πως θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, πως θα είμαι στο γήπεδο με το 100% των προσπαθειών και της ποιότητάς μου, τις καλύτερες αποφάσεις για την ομάδα και θα προσπαθήσω να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια».