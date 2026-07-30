Έλληνες εξωτερικού: Ο Κουλιεράκης στη Ρόμα! – Το ποσό της μεταγραφής του Έλληνα στόπερ

Ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται μία… ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρόμα, καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο η συμφωνία με την ιταλική ομάδα έχει ολοκληρωθεί κι απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Κουλιεράκης έχει δώσει τα χέρια με τη Ρόμα, ενώ, πλέον, υπάρχει οριστική συμφωνία και με τη Βόλφσμπουργκ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Το συνολικό κόστος της συμφωνίας, σύμφωνα με τον Ιταλό, ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ, με τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες να απομένουν ώστε η ιταλική ομάδα να ανακοινώσει και επίσημα την απόκτηση του διεθνή στόπερ.