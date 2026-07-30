· Ντινάμο Κιέβου · Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Οι ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου και Παναθηναϊκός-Πάξι με πολλές ενισχυμένες αποδόσεις

Οι ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
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Την πρόκρισή τους στην τρίτη προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης θέλουν να εξασφαλίσουν σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Στα πρώτα παιχνίδια τους, την προηγούμενη Πέμπτη, πέτυχαν εκτός έδρας νίκες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-3 στην «Λούμπλιν Αρένα» της Πολωνίας, την Ντιναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-2 στην Ουγγαρία της Πάξι.

Στις 20:45, αρχίζει στην Τούμπα ο αγώνας του Europa League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Στις 21:30 γίνεται η σέντρα στο ΟΑΚΑ, στο παιχνίδι του Conference League, Παναθηναϊκός-Πάξι.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης.

Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου

  • Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ
  • Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει & Over 5.5 ΠΑΟΚ κόρνερ
  • Να σκοράρει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς
  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Παναθηναϊκός-Πάξι

  • Over 1.5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 7.5 Παναθηναϊκός κόρνερ
  • Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ
  • Να σκοράρει ο Αντρέας Τετέι
  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

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