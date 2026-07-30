«The Editor’s (test) Drive» - «A Day with the JAECOO 5 SHS-H»

Η μέρα ενός editor είναι γεμάτη προκλήσεις, κίνηση, αλλά και ανάγκη για απόδραση. Σήμερα όμως, η καθημερινότητα αλλάζει επίπεδο, ειδικά από τη στιγμή που μπήκαμε στο OMODA JAECOO 5.

Ο αυθεντικός SUV χαρακτήρας του αποκαλύπτεται στο βουνό, 224 ίπποι, πρωτοποριακό διαφανές σασί και πλήρως υβριδική τεχνολογία για μέγιστη αυτονομία 905 χιλιομέτρων, χωρίς κανένα άγχος.

Δείτε καλύτερα στο φωτογραφικό άλμπουμ που ακολουθεί:

Παρκάρουμε, παίρνουμε το τελεφερίκ και ανεβαίνουμε στο event Mundial Night Party στην Πάρνηθα, με εξαιρετική διάθεση, έπειτα από μία απολαυστική βόλτα.

Αυτό είναι το πλήρως υβριδικό JAECOO 5 και το δοκιμάσαμε πρώτοι. Μια πρόταση ζωής που σε απελευθερώνει!