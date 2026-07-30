Άρης: Δυνατό τεστ για τους «κίτρινους» στην Ιταλία με αντίπαλο τη Μόντσα – Ώρα και κανάλι

Ο Άρης ολοκληρώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία με μία απαιτητική φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Μόντσα.

Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στο «Centro Sportivo Monzello – Silvio e Luigi Berlusconi», το προπονητικό κέντρο της ιταλικής ομάδας. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με το Novasports Prime να καλύπτει τηλεοπτικά το φιλικό.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας. Η τελευταία προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» επί ιταλικού εδάφους δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του Έλληνα τεχνικού αναφορικά με το αρχικό σχήμα που σκοπεύει να παρατάξει.

Σε αντίθεση με όσα είχε δείξει στην προπόνηση της Τρίτης, αυτή τη φορά ο Γρηγορίου δούλεψε με μεικτές ενδεκάδες, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του τόσο για τους έντεκα που θα ξεκινήσουν όσο και για τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης.