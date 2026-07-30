· Άρης · Μόντσα

Άρης: Δυνατό τεστ για τους «κίτρινους» στην Ιταλία με αντίπαλο τη Μόντσα – Ώρα και κανάλι

Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μόντσα σε δυνατή φιλική αναμέτρηση επί ιταλικού εδάφους, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να συνεχίζει τις δοκιμές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Άρης: Δυνατό τεστ για τους «κίτρινους» στην Ιταλία με αντίπαλο τη Μόντσα – Ώρα και κανάλι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άρης ολοκληρώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία με μία απαιτητική φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Μόντσα.

Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στο «Centro Sportivo Monzello – Silvio e Luigi Berlusconi», το προπονητικό κέντρο της ιταλικής ομάδας. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με το Novasports Prime να καλύπτει τηλεοπτικά το φιλικό.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας. Η τελευταία προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» επί ιταλικού εδάφους δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του Έλληνα τεχνικού αναφορικά με το αρχικό σχήμα που σκοπεύει να παρατάξει.

Σε αντίθεση με όσα είχε δείξει στην προπόνηση της Τρίτης, αυτή τη φορά ο Γρηγορίου δούλεψε με μεικτές ενδεκάδες, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του τόσο για τους έντεκα που θα ξεκινήσουν όσο και για τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:00 MVP

«The Editor’s (test) Drive» - «A Day with the JAECOO 5 SHS-H»

10:51 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Γκουστάβο Σα στους «ερυθρόλευκους»

10:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά σε μεταγραφή 20.000.000 ευρώ ο Αζεντίν Ουναχί: Τι απομένει για το deal με την Αλ Ιτιχάντ

10:17 OPINION

Το Μεγάλο «Παζάρι» του Ινφαντίνο

09:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ο Σαλάχ-Εντίν δεν θέλει την Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ολλανδούς

09:26 SUPER LEAGUE

Άρης: Δυνατό τεστ για τους «κίτρινους» στην Ιταλία με αντίπαλο τη Μόντσα – Ώρα και κανάλι

09:05 EUROBASKET

Για ακόμα μια υπέρβαση η Εθνική Εφήβων: Με Ισπανία για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket U18

08:48 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου: Θέλει να τελειώσει τη δουλειά και να κάνει το επόμενο βήμα στο Europa League

08:23 ΣΠΟΡ

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στην Ουάσινγκτον: Ο Ντε Μινόρ έβαλε τέλος στο σερί του

08:15 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» με Πάκσι να παίρνει σειρά η ΤΣΣΚΑ 1948

07:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ: Χειρουργείο και τρεις μήνες εκτός ο Μαντσίνι

03:23 GREEK BASKET LEAGUE

Η Δόξα Λευκάδας απέκτησε τον Μάριο Πουλιανίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας