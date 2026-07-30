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Για ακόμα μια υπέρβαση η Εθνική Εφήβων: Με Ισπανία για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket U18

Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει την Ισπανία στα προημιτελικά του EuroBasket U18, με στόχο ακόμα μία μεγάλη πρόκριση, η οποία θα τη φέρει στη ζώνη των μεταλλίων της διοργάνωσης.

Για ακόμα μια υπέρβαση η Εθνική Εφήβων: Με Ισπανία για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket U18
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Η Εθνική Εφήβων βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της στο EuroBasket U18, καθώς αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης (16:30) την Ισπανία, διεκδικώντας μια θέση στην τετράδα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική του πορεία στο Τρεντίνο της Ιταλίας, έχοντας ως οδηγό τη σπουδαία ανατροπή και πρόκριση κόντρα στη Σερβία.

Στον δρόμο για τη δωδέκατη παρουσία της Ελλάδας στα ημιτελικά του θεσμού, η «γαλανόλευκη» θα βρει απέναντί της τη φιναλίστ του EuroBasket U18 του 2025. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες της φετινής διοργάνωσης, διαθέτοντας την τρίτη καλύτερη επίθεση με 86,5 πόντους ανά αγώνα, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στις ασίστ, αλλά και τη δεύτερη υψηλότερη συνολική αξιολόγηση.

Η Ελλάδα μετρά μέχρι στιγμής δύο νίκες και δύο ήττες στη διοργάνωση, ενώ οι Ίβηρες παραμένουν αήττητοι. Στη φάση των «16», η Ισπανία επιβλήθηκε με χαρακτηριστική άνεση της Βουλγαρίας, επικρατώντας 99-66, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί.

Η αποστολή της Εθνικής μόνο εύκολη δεν είναι, ωστόσο οι διεθνείς θα επιδιώξουν να κάνουν ακόμα μία υπέρβαση στα παρκέ της Ιταλίας, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η «γαλανόλευκη» έχει γράψει τη δική της ιστορία στο EuroBasket U18, με συνολικά επτά μετάλλια: δύο χρυσά, δύο ασημένια και τρία χάλκινα. Η τελευταία φορά που ανέβηκε στην κορυφή ήταν το 2015, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον Βόλο.

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