Πρόωρος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στην Ουάσινγκτον: Ο Ντε Μινόρ έβαλε τέλος στο σερί του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που είχε δημιουργήσει από το τουρνουά του Γκστάαντ, καθώς αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Mubadala DC Open ATP 500 της Ουάσινγκτον.

Ο Έλληνας τενίστας (Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης) ηττήθηκε ύστερα από μάχη δύο ωρών από τον κάτοχο του τίτλου, Άλεξ ντε Μινόρ (Νο6), με 6-4, 3-6, 6-3. Παράλληλα, ο Αυστραλός, που είναι και το Νο1 του ταμπλό, πανηγύρισε μόλις τη δεύτερη νίκη του απέναντι στον 27χρονο Έλληνα σε σύνολο 14 μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Τα αβίαστα λάθη αποτέλεσαν τον καθοριστικό παράγοντα για τον Τσιτσιπά, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 53 συνολικά. Μολονότι κατάφερε να επαναφέρει την ισορροπία κατακτώντας το δεύτερο σετ, στο καθοριστικό τρίτο δεν μπόρεσε να αντιδράσει μετά το γρήγορο break που πέτυχε ο αντίπαλός του.

Η αναμέτρηση, η οποία δεν είχε ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης λόγω βροχόπτωσης, ξεκίνησε ιδανικά για τον Τσιτσιπά. Ο Έλληνας έκανε break για να προηγηθεί με 4-2, εκμεταλλευόμενος το διπλό double fault του Ντε Μινόρ. Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε στον Αυστραλό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα 20 αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά στο πρώτο σετ, κατέκτησε τα τέσσερα επόμενα games και με 6-4 έκανε το 1-0. Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς έσβησε break point και στη συνέχεια έκανε εκ νέου break για το 3-1. Αυτή τη φορά διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος και κατέκτησε το σετ με 6-3 και ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, όμως, η εικόνα άλλαξε ξανά. Ο Έλληνας δυσκολεύτηκε σημαντικά πίσω από το πρώτο του σερβίς, με ποσοστό μόλις 42%, την ώρα που ο Ντε Μινόρ έφτασε στο 78%. Ο Αυστραλός πέτυχε break για το 3-1 και στη συνέχεια, χάνοντας μόλις έναν πόντο στα service games του, «σφράγισε» τη νίκη και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Εκεί θα βρει απέναντί του τον 17χρονο συμπατριώτη του, Κρουζ Χιούιτ, ο οποίος την Τρίτη πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε κυρίως ταμπλό διοργάνωσης ATP.

Τα highlights της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά