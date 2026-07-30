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Πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ: Χειρουργείο και τρεις μήνες εκτός ο Μαντσίνι

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον ώμο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τον ΑΠΟΕΛ να στερείται τις υπηρεσίες του Αργεντινού εξτρέμ για περίπου τρεις μήνες.

Πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ: Χειρουργείο και τρεις μήνες εκτός ο Μαντσίνι
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Άσχημα νέα για τον Ντάνιελ Μαντσίνι και τον ΑΠΟΕΛ, καθώς ο τραυματισμός του Αργεντινού εξτρέμ αποδείχθηκε πιο σοβαρός από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είχε υποστεί ρήξη ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στην απόφαση για άμεση χειρουργική επέμβαση.

Η επιστροφή του Μαντσίνι στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται σε περίπου τρεις μήνες, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα της Λευκωσίας, η οποία θα στερηθεί έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός μεταγράφηκε στον ΑΠΟΕΛ τον περασμένο Ιανουάριο ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο είχε αγωνιστεί από τον Ιανουάριο του 2023. Με τη φανέλα του «τριφυλλιού» κατέγραψε 108 συμμετοχές και έξι γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024.

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