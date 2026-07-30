Η Δόξα Λευκάδας απέκτησε τον Μάριο Πουλιανίτη

Την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής με τον Μάριο Πουλιανίτη ανακοίνωσε η Δόξα Λευκάδας.

Ο 26χρονος γκαρντ, ύψους 1,93 μέτρων, προέρχεται από τη Stoiximan GBL, όπου την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τις φανέλες του Ηρακλή και της Καρδίτσας.

Η ανακοίνωση:

«Η Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την απόκτηση του Μάριου Πουλιανίτη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Μάριος Πουλιανίτης γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1999 στη Θεσσαλονίκη, έχει ύψος 1,93 μ. και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των γκαρντ.

Ξεκίνησε το μπάσκετ στο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε στον Αίαντα Ευόσμου, τον Πανσερραϊκό και το 2021 μετακόμισε στην Α2 Εθνική με το Φίλιππο Βέροιας. Αγωνίστηκε στην Α2 με την Καβάλα, τον Ηρακλή και τα Τρίκαλα,τη σεζόν 2025-2026 ξεκίνησε τη χρονιά στον Ηρακλή και την ολοκλήρωσε στην Καρδίτσα, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL.

Η Δόξα Λευκάδας καλωσορίζει τον Μάριο Πουλιανίτη και του εύχεται μια υγιή και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά!».