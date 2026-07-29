· Άαρχους · ΑΕΚ · Λεχ Πόζναν

Champions League: Η Άαρχους πέτυχε το θαύμα κι έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς των playoffs!

Η ΑΕΚ έψαχνε ένα… θαύμα για να βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs κι αυτό συνέβη στην Πολωνία, όπου η Άαρχους του Γενς Γιόνσον ισοφάρισε το 1-4 του πρώτου αγώνα κι απέκλεισε την Λεζ Πόζναν στα πέναλτι!

Βαγγέλης Πάτας

Champions League: Η Άαρχους πέτυχε το θαύμα κι έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς των playoffs!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τρομερή ανατροπή της Ντινάμο Ζάγκρεμπ το βράδυ της Τρίτης (28/07) άφησε ελάχιστες ελπίδες στην ΑΕΚ, ώστε να βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης του Champions League.

Η «Ένωση» έψαχνε, επί της ουσίας, ένα… θαύμα, το οποίο τελικά ήρθε από την Πολωνία! Η εκπληκτική Άαρχους έκανε την ανατροπή του αιώνα κι άφησε εκτός τη Λεχ Πόζναν, ήτοι μια από τις ομάδες που ήθελε η ελληνική ομάδα να μείνει εκτός συνέχειας.

Η πρωταθλήτρια Δανίας είχε ηττηθεί με 1-4 στον πρώτο αγώνα στην έδρα της, αλλά στη ρεβάνς πέτυχε τρομερή ανατροπή, έχοντας κορυφαίο τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Γενς Γιόνσον! Με τρία γκολ στην κανονική διάρκεια από τους Μπεκ (32’), Άρνσταντ (55, πεν.) και Τίνγκαγκερ (75’) έστειλε το ματς στην παράταση. Στο έξτρα μισάωρο οι γηπεδούχοι βρέθηκαν σε θέση πρόκρισης, καθώς μείωσαν με τον Γιατζέλο στο 95ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα κι έκαναν το 1-4 με τον Κρίστιανσον στο 100’!

Η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου η Άαρχους επικράτησε με 4-3, παίρνοντας την πρόκριση και παράλληλα έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς. Σημαντική εξέλιξη, καθώς (θεωρητικά τουλάχιστον), η «Ένωση» αποφεύγει πιο δύσκολους αντιπάλους στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου, όπου θα έχει αυξημένες πιθανότητες να βρει έναν βατό αντίπαλο στην προσπάθεια της να προκριθεί στη League Phase του Champions League.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Ισχυροί

  • Νικητής ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας vs Χάποελ Μπερ Σέβα
  • Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Ζάγκρεμπ vs Κάουνο Ζάλγκιρις
  • Σέλτικ
  • Νικητής ζευγαριού: Σλόβαν Μπρατισλάβας vs Μιάλμπι
  • ΑΕΚ

Ανίσχυροι

  • Νικητής ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ
  • Νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι – Λέφσκι Σόφιας
  • ΛΑΣΚ Λίντσερ
  • Βίκινγκ
  • Νικητής ζευγαριού Άαρχους – Σαμπάχ
COMMENTS
LATEST NEWS
00:55 EUROLEAGUE

Στην Αθήνα ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό! (Video & photos)

00:51 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα για τους τραυματίες Ζίνι και Πενράις

00:27 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την απόκτηση του Φρανσίσκο

00:18 EUROBASKET

Ελλάδα - Σερβία 78-77: Επική ανατροπή και πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket U18

00:03 EUROPA LEAGUE

Έτοιμος να «κλειδώσει» την πρόκριση ο ΠΑΟΚ: Η αποστολή του Λίσι για τη ρεβάνς με Ντιναμό Κιέβου

23:56 EUROLEAGUE

Ενθουσιασμένοι Λεσόρ και Γιαμπουσέλε για τη μεταγραφή Φρανσίσκο (Photos)

23:51 NBA

Αντεμπάγιο για ΛεΜπρόν: «Έκανε την επιλογή του, θα τον συντρίψω στο γήπεδο»

23:25 CHAMPIONS LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Αντίο» με ασίστ και πρόκριση για τον Κάνγκουα

23:19 EUROLEAGUE

Τα Πράσινα… Rafale έτοιμα για «πτήσεις»

22:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Συμφωνία Λιντς - Ρόμα για τον δανεισμό του Ντιμπάλα»

22:51 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Άαρχους πέτυχε το θαύμα κι έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς των playoffs!

22:26 EUROBASKET

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Τζέικομπ Τόπιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας