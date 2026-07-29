Champions League: Η Άαρχους πέτυχε το θαύμα κι έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς των playoffs!

Η τρομερή ανατροπή της Ντινάμο Ζάγκρεμπ το βράδυ της Τρίτης (28/07) άφησε ελάχιστες ελπίδες στην ΑΕΚ, ώστε να βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης του Champions League.

Η «Ένωση» έψαχνε, επί της ουσίας, ένα… θαύμα, το οποίο τελικά ήρθε από την Πολωνία! Η εκπληκτική Άαρχους έκανε την ανατροπή του αιώνα κι άφησε εκτός τη Λεχ Πόζναν, ήτοι μια από τις ομάδες που ήθελε η ελληνική ομάδα να μείνει εκτός συνέχειας.

Η πρωταθλήτρια Δανίας είχε ηττηθεί με 1-4 στον πρώτο αγώνα στην έδρα της, αλλά στη ρεβάνς πέτυχε τρομερή ανατροπή, έχοντας κορυφαίο τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Γενς Γιόνσον! Με τρία γκολ στην κανονική διάρκεια από τους Μπεκ (32’), Άρνσταντ (55, πεν.) και Τίνγκαγκερ (75’) έστειλε το ματς στην παράταση. Στο έξτρα μισάωρο οι γηπεδούχοι βρέθηκαν σε θέση πρόκρισης, καθώς μείωσαν με τον Γιατζέλο στο 95ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα κι έκαναν το 1-4 με τον Κρίστιανσον στο 100’!

Η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου η Άαρχους επικράτησε με 4-3, παίρνοντας την πρόκριση και παράλληλα έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς. Σημαντική εξέλιξη, καθώς (θεωρητικά τουλάχιστον), η «Ένωση» αποφεύγει πιο δύσκολους αντιπάλους στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου, όπου θα έχει αυξημένες πιθανότητες να βρει έναν βατό αντίπαλο στην προσπάθεια της να προκριθεί στη League Phase του Champions League.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Ισχυροί

Νικητής ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας vs Χάποελ Μπερ Σέβα

Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Ζάγκρεμπ vs Κάουνο Ζάλγκιρις

Σέλτικ

Νικητής ζευγαριού: Σλόβαν Μπρατισλάβας vs Μιάλμπι

ΑΕΚ

Ανίσχυροι