ΑΕΚ - Σαμσουνσπόρ 1-2: Πρώτη ήττα στα φιλικά στο ντεμπούτο του Λόβρο Μάγιερ

Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας στο πέμπτο της φιλικό.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρουσίασε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και πήρε προβάδισμα στο 14ο λεπτό με τον Νίκλας Ελίασον. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, στο 44', μία αμυντική αδράνεια έδωσε την ευκαιρία στον Ελαγίς να ισοφαρίσει για τη Σαμσουνσπόρ, διαμορφώνοντας το 1-1.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός κι η ένταση της ΑΕΚ έπεσαν αισθητά, με την τουρκική ομάδα να αποκτά τον έλεγχο και να ασκεί μεγαλύτερη πίεση. Η υπεροχή της καρποφόρησε στο 80ό λεπτό, όταν ο Ζαρζού πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της Σαμσουνσπόρ.

Η Ένωση είχε ακόμα δύο απρόοπτα, καθώς τόσο ο Ζίνι όσο και ο Πένραϊς έγιναν αναγκαστική αλλαγή, ενώ το ανεπίσημο ντεμπούτο του έκανε ο Λόβρο Μάγιερ. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της «Ένωσης», λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξή του στην Ολλανδία, πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Μάρκο Νίκολιτς, αγωνιζόμενος για περίπου 30 λεπτά.

Η ΑΕΚ θα δώσει το τελευταίο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους την προσεχή Κυριακή (2/8), όταν θα αντιμετωπίσει τη Σιντ Τρούιντεν, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Σαμσουνσπόρ ήταν αυτή που απείλησε πρώτη, με τον Μουαντιλματζί να δοκιμάζει το σουτ στο 3ο λεπτό, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Η ΑΕΚ, ωστόσο, ήταν εκείνη που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 14’, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία.

Ο Πενράις βρήκε τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος κινήθηκε όμορφα στον χώρο και τροφοδότησε τον Ζίνι. Ο επιθετικός της Ένωσης «έσπασε» την μπάλα για τον Ελίασον και ο Σουηδός μεσοεπιθετικός δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 33’ ο Γκεοργκίεφ έκανε σπουδαία επέμβαση, προλαβαίνοντας τον Μάριους πριν αυτός βρεθεί σε θέση να σκοράρει, όμως η Σαμσουνσπόρ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 44’, μετά από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, ο Ελαγίς πρόλαβε τον Στρακόσια και τον Πενράις, τσίμπησε την μπάλα και έκανε το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε την πρώτη καλή στιγμή με τον Κοϊτά, ο οποίος επιχείρησε το πλασέ, όμως η προσπάθειά του πέρασε άουτ. Στο 70’ η Σαμσουνσπόρ απείλησε ξανά, με τον Μπρινιόλι να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση στην εκτέλεση του Μουσταφά Σαϊκουμπά.

Οι Τούρκοι, όμως, βρήκαν τελικά το γκολ της νίκης στο 80’. Μετά από όμορφο συνδυασμό, ο Σαϊκουμπά βρέθηκε σε θέση βολής και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της Σαμσουνσπόρ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα (65’ Μπρινιόλι), Χριστακόπουλος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις (88’ λ.τρ. Τσαραμανίδης), Σαχαμπό, Μάνταλος, Ελίασον (65’ Κάιρινεν), Κουτέσα (65’ Μάγερ), Γκατσίνοβιτς (84’ Αργυρίου), Ζίνι (46’ Κοϊτά).

Σαμσουνσπόρ (Τόρστεν Φινκ): Οκάν, Μέντες, Γιουνούς Εμρέ, Αλί Μπαντρά, Τόμασον, Τσελίλ, Βατ, Σόουζα, Ταβσάν Ελαγίς, Εμρέ, Μουαντιλματζί. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι Μουσταφά Σαϊκουμπά, Αλμπάκ, Κάγια, Καγιάν, Μούγια, Ταν.