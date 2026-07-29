Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό η Σιαφαρίκα

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Νίκη Σιαφαρίκα, η οποία υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«H νεαρή χαφ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Η ίδια δήλωσε:

«Έχουμε μπροστά μας μια απαιτητική σεζόν, που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους του Συλλόγου. Ευχαριστώ την ομάδα για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπο μου και να έχουμε μια καλή σεζόν».