Παλέρμο - Ηρακλής 1-1: Θετικά δείγματα από τον «Γηραιό» με κορυφαίο τον Νιζέτ

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι παρουσίασε σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με την πρώτη της φιλική αναμέτρηση, ανεβάζοντας αισθητά την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον «Γηραιό» ήταν ο Ρομπ Νιζέτ. Ο 24χρονος Βέλγος αποτέλεσε πηγή κινδύνου για την άμυνα της Παλέρμο, πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης, ενώ νωρίτερα είχε σημαδέψει και το οριζόντιο δοκάρι, όντας ο κορυφαίος του «Γηραιού».

Η Παλέρμο άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και με κεφαλιά έκανε το 1-0. Η εικόνα του Ηρακλή άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Στο 49' ο Νιζέτ δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι, προειδοποιώντας την άμυνα της Παλέρμο.

Η πίεση των «κυανόλευκων» απέδωσε καρπούς στο 60ό λεπτό. Ο Νιζέτ πήρε την μπάλα λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, προχώρησε με μέτρα στον χώρο και με δυνατό σουτ έξω από το ημικύκλιο της περιοχής νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Η Παλέρμο προσπάθησε να απαντήσει κι είχε κάποιες καλές στιγμές, ενώ η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανατροπή χάθηκε στο 89'. Ο Νιζέτ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μορένο, όμως, το δυνατό σουτ του τελευταίου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας από τον Ηρακλή τη νίκη.

Το τελικό 1-1 άφησε θετικά συμπεράσματα στο στρατόπεδο του Ηρακλή, ο οποίος έδειξε αντίδραση μετά το γκολ που δέχθηκε και παρουσίασε σαφή βελτίωση απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο. Ο κύκλος των φιλικών επί ιταλικού εδάφους ολοκληρώνεται στις 2 Αυγούστου, όταν ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Πάρμα.

Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Τσιντώτας, Βούρος, Ρος, Ίνιγκο Πίνια, Νιζέτ, Σόρια, Σουρλής, Κράιντς, Ντ' Αουσίλιο, Καϊμπουέ, Κούστα.