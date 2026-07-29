Έκτακτη συνεδρίαση της UEFA για το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μετοχές του Μουντιάλ

Η UEFA συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη (30/07), με αντικείμενο το σχέδιο της FIFA για την πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τις επόμενες κινήσεις της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Έκτακτη συνεδρίαση της UEFA για το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μετοχές του Μουντιάλ
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Η κόντρα ανάμεσα σε UEFA και FIFA κλιμακώνεται, καθώς η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη (30/07), με βασικό θέμα το σχέδιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρόθεση της FIFA να παραχωρήσει μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της UEFA, η οποία αναζητά τρόπους αντιμετώπισης του σχεδίου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις της UEFA, ενώ στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της εξεύρεσης υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές της FIFA, που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2027.

Η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου, με τις τελευταίες εξελίξεις να εντείνουν το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις των δύο συνομοσπονδιών και να ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη διαμάχη για το μέλλον της διοίκησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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