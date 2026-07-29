Λίσι: «Θέλουμε να βελτιώσουμε τα κομμάτια όταν δεν έχουμε τη μπάλα»

Ο Αλέσιο Λίσι παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (30/07) ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου, μιλώντας για την πρόκληση που έχει μπροστά του ο Δικέφαλος, αλλά και για την πρώτη του παρουσία στον πάγκο της ομάδας στην Τούμπα.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για το ντεμπούτο του στην ιστορική έδρα του ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον να ζήσει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Λίσι:

Για το πως περιμένει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι που κρίνει πρόκριση:

«Είναι ένα μεγάλο... στοίχημα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή ομάδα, παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε στο πρώτο ματς θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά προετοιμαστήκαμε για αυτό. Αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα».

Για το τι θέλει να δει βελτιωμένο συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα και τι του άρεσε:

«Μου άρεσε πολύ ότι κάποια στιγμές διαχειριστήκαμε καλά τη μπάλα, Ήμασταν ικανοί να κυκλοφορήσουμε γρήγορα τη μπάλα και να την ανακτήσουμε γρήγορα δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα κομμάτια όταν δεν έχουμε τη μπάλα. Στο β' ημίχρονο χάσαμε έδαφος, ήμασταν λίγο πιο κάτω από όσο θέλαμε. Θα θέλαμε να το αλλάξουμε αύριο, είναι ένας στόχος».

Για την πρώτη «συνάντηση» με τον κόσμο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα:

«Είδα πολλά βίντεο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όταν πρωτομίλησα με τον Λέο, έψαχνα να δω βίντεο. Πολύ χαρούμενος για το αυριανό ματς. Το αύριο... έρχεται θα προσπαθήσω να το απολαύσω».

Για το must-win ματς πως αισθάνεται:

«Δεν νιώθω άγχος, νιώθω χαρά. Όταν επέλεξα να γίνω κόουτς ήξερα ότι θα έχει άγχος. Όλοι θέλουν να παίξουν τέτοιου είδους παιχνίδια στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πίεση. Είναι συναισθήματα που θέλεις να ζεις, μακάρι να έχουμε χαρούμενες αναμνήσεις στο τέλος του ματς».

Για το ποιο θα είναι το τελευταίο που θα πει στους παίκτες πριν το ματς:

«Να δώσουν οτιδήποτε έχουν, γιατί θέλουμε να είναι περήφανος ο κόσμος για την ομάδα και ότι θα δει στο αυριανό παιχνίδι. Να ζήσουν το παιχνίδι».

Σε τι επίπεδο είναι οι νέες μεταγραφές:

«Είναι πολύ καλύτερα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Ο Αρίτζ είναι καλύτερα, ο Σανταμαρία και ο Παντελής είναι το ίδιο καλά, ίσως όχι ο Τάχα Άλι. Όλοι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και έτοιμοι να παίξουν».

Για τον Κωνσταντέλια:

«Ο Κωνσταντέλιας είναι φανταστικός παίκτης, τον γνωρίζουμε όλοι. Από την άλλη, ο Πονομαρένκο είναι εξαιρετικός παίκτης, έχουν κάποιους πολύ καλούς νέους παίκτες. Πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει ότι δείχνει σε κάθε ματς και σε κάθε προπόνηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και αυτός είναι χαρούμενος που τον στηρίζει η ομάδα να γίνει καλύτερος».