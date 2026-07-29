Στον Παναθηναϊκό έως το 2027 η Κωνσταντίνα Κωστοπούλου

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Κωνσταντίνα Κωστοπούλου, η οποία υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Κωνσταντίνα Κωστοπούλου για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

H νεαρή μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Κωστοπούλου σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη τους και την στήριξη τους. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους της τεράστιας αυτής ομάδας».