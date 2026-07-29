«Κοντά στον Άρη ο Ράφα Μιρ»

Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του «ABC Sevilla» έχει συμφωνήσει με τον Ράφα Μιρ για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής.

Ο 29χρονος Ισπανός φορ, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα της Σεβίλλης και δεν συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας, φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με τους «κίτρινους» και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.

Το ισπανικό δημοσίευμα αναφέρεται και στη δικαστική υπόθεση που αφορά τον ποδοσφαιριστή, σημειώνοντας πως μετά την άσκηση έφεσης του επιτράπηκε να ταξιδεύει και να αγωνίζεται στο εξωτερικό, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Αγωνιστικά, ο Μιρ προέρχεται από μία σεζόν δανεισμού στην Έλτσε, όπου πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις στη La Liga και σημείωσε οκτώ γκολ.