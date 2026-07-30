Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» με Πάκσι να παίρνει σειρά η ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός πριν μία εβδομάδα, έχασε «χρυσή» ευκαιρία να «τελειώσει» την πρόκριση. Μέσω των ευκαιριών που σπατάλησε στο ματς με την Πάκσι στην Ουγγαρία. Αυτό που δεν έκανε εκεί, μπορεί να το κάνει στο ΟΑΚΑ. Απόψε οι «πράσινοι» φιλοξενούν την ίδια ομάδα, στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 για την β’ προκριματική φάση του Conference League.

Το «τριφύλλι» είναι η ομάδα με την εμπειρία και την ποιότητα. Συν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα πάντα εξαρτώνται από την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Για να «σφραγίσει» την ευρωπαϊκή της συνέχεια. Γνωρίζοντας πως στην επόμενη φάση περιμένει η ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία.

Στις εξέδρες αναμένονται περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι. Για να ωθήσουν τους «πράσινους» σε μια καλή εμφάνιση και φυσικά στο αποτέλεσμα που θέλουν όσο το δυνατόν ευκολότερα.

Ο Δανός τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Καλάμπρια και Ντέσερς, ενώ εκτός έμεινε και ο Κρίστιανσεν. Η αποστολή των «πράσινων»: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.

Αναφορικά με την ενδεκάδα, όπως είπε ο ίδιος ο Νίστρουπ δεν θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Ο Φαν Ντρόνγκελεν (αντί του Τουμπά) και ο Πελίστρι (αντί του Ζαρουρί) διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα, συγκριτικά με την αναμέτρηση της Ουγγαρίας. Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τετέι, μοιάζουν σίγουροι για την ενδεκάδα.

Το σημαντικό παιχνίδι θα αρχίσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.