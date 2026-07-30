ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου: Θέλει να τελειώσει τη δουλειά και να κάνει το επόμενο βήμα στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, υποδεχόμενος τη Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα (20:45, OPEN TV), με στόχο να «κλειδώσει» την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν αποκτήσει προβάδισμα μετά τη νίκη με 3-2 στον πρώτο αγώνα και χρειάζονται είτε δεύτερο θετικό αποτέλεσμα είτε ισοπαλία για να εξασφαλίσουν την πρώτη τους πρόκριση στη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης γνωρίζει πως για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης απαιτούνται συνολικά τρεις διαδοχικές προκρίσεις.

Σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Ντιναμό Κιέβου, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της διαδρομή στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (0-0 το πρώτο παιχνίδι). Αντίθετα, εφόσον προκριθεί, θα τεθεί αντιμέτωπη στον επόμενο γύρο του Europa League με τον νικητή της αναμέτρησης Χάμαρμπι – Άντερλεχτ (1-1 στον πρώτο αγώνα).

Ο Αλέσιο Λίσι αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, δίνοντας θέση βασικού στον Ελουστόντο, που αγωνίστηκε ως αλλαγή στο πρώτο ματς, αλλά και στον Μπάμπα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Τάισον προορίζεται να καλύψει το κενό του τραυματία Τάχα Άλι, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, ενώ νοκ άουτ παραμένουν επίσης οι Ντεσπόντοφ, Σορετίρε και Μεϊτέ.

Από την πλευρά της Ντιναμό Κιέβου, ο Ιγκόρ Κόστιουκ δεν υπολογίζει στους Ολεκσάντρ Τίμτσικ και Μικόλα Μιχαιλένκο, οι οποίοι συνεχίζουν ατομικό πρόγραμμα. Αντίθετα, ο Καμπάγιεφ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ταξίδεψε με την αποστολή στη Θεσσαλονίκη, με την παρουσία του στην ενδεκάδα να παραμένει ανοιχτή. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικεί κι ο Ολεκσί Σιτς, το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της ουκρανικής ομάδας.