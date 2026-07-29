Στέφανος Τσιτσιπάς: Αναβλήθηκε η πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον - Πότε θα γίνει η «μάχη» με Ντε Μινόρ

Η κακοκαιρία που έπληξε την Ουάσινγκτον ανέτρεψε το πρόγραμμα του τουρνουά, με αποτέλεσμα να μετατεθεί η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αναβλήθηκε η πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον - Πότε θα γίνει η «μάχη» με Ντε Μινόρ
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωρίζει εδώ και ημέρες πως ο πρώτος του αντίπαλος στο ATP 500 της Ουάσινγκτον θα είναι ο Άλεξ Ντε Μινόρ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή του ταμπλό της διοργάνωσης.

Η μεταξύ τους αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/7, 01:00 ώρα Ελλάδας), όμως οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην αμερικανική πρωτεύουσα προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα. Η καταιγίδα οδήγησε στη διακοπή αρκετών αγώνων, με συνέπεια να μεταφερθούν αρκετές αναμετρήσεις.

Το παιχνίδι του Έλληνα πρωταθλητή με τον Ντε Μινόρ ήταν το τελευταίο που είχε προγραμματιστεί στο κεντρικό κορτ, ωστόσο δεν υπήρχε πλέον ο απαραίτητος χρόνος για να διεξαχθεί και έτσι αναβλήθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών, η αναμέτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί η ακριβής ώρα έναρξης.

Προτεραιότητα στο πρόγραμμα έχει ο αγώνας του Ούγκο Χυμπέρτ απέναντι στον Μπεν Σέλτον, ενώ η εκτίμηση είναι πως το πρώτο σερβίς του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντε Μινόρ θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης (30/07), περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας, με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 6.

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