Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (29/07) - «Σπέσιαλ νταμπλ» στον Ολυμπιακό

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται ο Ολυμπιακός και ετοιμάζει «Σπέσιαλ νταμπλ» με τους Γκουστάβο Σα και Γιασίν Τιτραουί, μια και ο πρώτος αναμένεται να φτάσει ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ ο δεύτερος με μεταγραφή από την Σαρλερουά.

Παράλληλα, «Πύραυλος… Μάγιερ» στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη άσο να ολοκληρώνει την μεταγραφή του στην Ένωση και τις επόμενες ώρες να ακολουθεί και η επίσημη ανακοίνωση από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

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