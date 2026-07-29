Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (29/07) - «Σπέσιαλ νταμπλ» στον Ολυμπιακό
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (29/07).
Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται ο Ολυμπιακός και ετοιμάζει «Σπέσιαλ νταμπλ» με τους Γκουστάβο Σα και Γιασίν Τιτραουί, μια και ο πρώτος αναμένεται να φτάσει ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ ο δεύτερος με μεταγραφή από την Σαρλερουά.
Παράλληλα, «Πύραυλος… Μάγιερ» στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη άσο να ολοκληρώνει την μεταγραφή του στην Ένωση και τις επόμενες ώρες να ακολουθεί και η επίσημη ανακοίνωση από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.