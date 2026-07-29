Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (29/07) - «Σπέσιαλ νταμπλ» στον Ολυμπιακό

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (29/07). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (29/07) - «Σπέσιαλ νταμπλ» στον Ολυμπιακό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται ο Ολυμπιακός και ετοιμάζει «Σπέσιαλ νταμπλ» με τους Γκουστάβο Σα και Γιασίν Τιτραουί, μια και ο πρώτος αναμένεται να φτάσει ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ ο δεύτερος με μεταγραφή από την Σαρλερουά.

Παράλληλα, «Πύραυλος… Μάγιερ» στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη άσο να ολοκληρώνει την μεταγραφή του στην Ένωση και τις επόμενες ώρες να ακολουθεί και η επίσημη ανακοίνωση από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

COMMENTS
LATEST NEWS
11:28 EUROLEAGUE

Euroleague: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Πού και πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

11:16 EUROLEAGUE

Euroleague: Πότε είναι τα ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν

10:58 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τα πλάνα για τη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου

10:44 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Τι ισχύει με το ενδιαφέρον για τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες

10:30 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για Ρίβερ Πλέιτ και Ορτέγκα

10:16 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σενάριο επιστροφής Λιβάι Γκαρσία

10:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Επική ατάκα του γιατρού σε Τζόλη - «Δεν πιστεύω να έπινες μπύρες στις παραλίες της Ελλάδας»

09:47 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στο… φουλ οι μηχανές για ενίσχυση - Επαφές για μέσο από Γαλλία και δεύτερη μεταγραφή

09:33 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έκλεισε το deal για Τιτραουί - Συμφωνία με Σαρλερουά

09:19 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Εξετάζει Μουκεντί για τα χαφ

09:06 MVP

«Φάε λιγότερο και κινήσου περισσότερο»: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα

08:52 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Νέο δυνατό τεστ στην Ολλανδία για την ομάδα του Νίκολιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας