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Παναθηναϊκός: Με ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League αν αποκλείσει την Πάκσι

Η ΤΣΣΚΑ 1948 απέκλεισε στα πέναλτι τη Σπαρτάκ Τρνάβα και θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον οι «πράσινοι» ξεπεράσουν το εμπόδιο της Πάκσι.

Παναθηναϊκός: Με ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League αν αποκλείσει την Πάκσι
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Με την ΤΣΣΚΑ 1948 θα παίξει ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που κάνει το χρέος του και τελειώσει τη δουλειά κόντρα στην Πάκσι.

Η βουλγαρική ομάδα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, επικρατώντας με 5-3 στα πέναλτι της Σπαρτάκ Τρνάβα, μετά από δύο αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν χωρίς σκορ.

Ούτε το πρώτο παιχνίδι ούτε η ρεβάνς ανέδειξαν νικητή στην κανονική διάρκεια ή στην παράταση, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η πρόκριση κρίθηκε τελικά στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν απόλυτα εύστοχοι. Αντίθετα, για τη Σπαρτάκ Τρνάβα ο Λάουσιτς αστόχησε στην τρίτη εκτέλεση, με αποτέλεσμα οι Σλοβάκοι να μείνουν εκτός συνέχειας.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάκσι, θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948, εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία τη ρεβάνς και εξασφαλίσει την παρουσία του στον επόμενο γύρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναμετρήσεις του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.

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