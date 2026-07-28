Την Πέμπτη στο Μιλάνο για την Ίντερ ο Στόουνς

Νέα σελίδα στην καριέρα του ετοιμάζεται να ανοίξει ο Τζον Στόουνς, καθώς όλα δείχνουν πως ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός θα ενταχθεί στο ρόστερ της Ίντερ. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 32χρονος διεθνής έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους «νερατζούρι» και το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι οι ιατρικές εξετάσεις και οι υπογραφές.

Ο Στόουνς αναμένεται να βρεθεί στη Βόρεια Ιταλία την Πέμπτη (30/07), προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα τεστ και στη συνέχεια να γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ίντερ.

Ο Άγγλος στόπερ μετακόμισε στη Μάντσεστερ Σίτι το 2016 από την Έβερτον, με το κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 56 εκατομμύρια ευρώ. Στα δέκα χρόνια παρουσίας του στους «πολίτες» αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας, κατακτώντας συνολικά 17 τίτλους.

Με τη φανέλα της Σίτι πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, πέντε League Cup, δύο FA Cup, δύο Community Shield, ένα ευρωπαϊκό Super Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα Champions League.