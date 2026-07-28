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Ολυμπιακός: Περνά ιατρικά ο Γκουστάβο Σα - Στη λίστα και ο Αντέμ Ζοργκάν για τα χαφ

Ο Γκουστάβο Σα ολοκληρώνει τις ιατρικές εξετάσεις στην Πορτογαλία και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν και την περίπτωση του Αλγερινού μέσου Αντέμ Ζοργκάν.

Ολυμπιακός: Περνά ιατρικά ο Γκουστάβο Σα - Στη λίστα και ο Αντέμ Ζοργκάν για τα χαφ
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Ο Γκουστάβο Σα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, καθώς περνά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και στη συνέχεια αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τους «ερυθρόλευκους».

Ο 21χρονος μέσος αποτελεί την επιλογή του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα δρομολογηθούν οι τελευταίες διαδικασίες, προκειμένου να γίνει κι επίσημα παίκτης της ομάδας.

«Μέσω Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό ο Σα»

Η πορτογαλική εφημερίδα «O JOGO» αναφέρει ότι η Γκουστάβο Σα θα καταλήξει στον Ολυμπιακό, μέσω της Νότιγχαμ Φόρσετ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αγγλική ομάδα αναμένεται να αποκτήσει τον Πορτογάλο χαφ από τη Φαμαλικάο, σε μια συμφωνία που φέρεται να αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η προοπτική του δανεισμού στους «ερυθρόλευκους» παρουσιάζεται ως μια λύση που μπορεί να δώσει στον Γκουστάβο Σα περισσότερο χρόνο συμμετοχής και τη δυνατότητα να συνεχίσει την εξέλιξή του.

Την ίδια στιγμή, οι Πειραιώτες συνεχίζουν την αναζήτηση για έναν ακόμη χαφ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση στον άξονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός εξετάζει λύσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον Αντέμ Ζοργκάν της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να βρίσκεται μεταξύ των ονομάτων που έχουν προταθεί. Ο 26χρονος διεθνής Αλγερινός αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, έχοντας τη δυνατότητα να παίξει τόσο ως «8» όσο και σε πιο δημιουργικό ρόλο.

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