EuroLeague: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του προγράμματος της νέας σεζόν

Η αναμονή για το πρόγραμμα της EuroLeague 2026-2027 φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της, με τη διοργανώτρια αρχή να προαναγγέλλει τις επίσημες ανακοινώσεις.

EuroLeague: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του προγράμματος της νέας σεζόν
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Η στιγμή που περίμεναν ομάδες, παίκτες και φίλαθλοι της EuroLeague βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, καθώς η διοργανώτρια αρχή ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τις τελευταίες ημέρες το ερώτημα που κυριαρχεί στη μπασκετική Ευρώπη είναι ένα: «Πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027;». Η ίδια η EuroLeague έδωσε την απάντηση μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας να εννοηθεί πως η αναμονή ολοκληρώνεται σύντομα.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε μήνυμα στο οποίο αναφέρει ότι όλοι περιμένουν το νέο πρόγραμμα, συνοδεύοντάς το με ένα εικονίδιο κλεψύδρας, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την επικείμενη ανακοίνωσή του.

Όλα δείχνουν πως το πλήρες καλεντάρι της EuroLeague για τη σεζόν 2026-2027 θα δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες ώρες, με πιθανότερη ημερομηνία την Τετάρτη (29/07), όταν οι ομάδες θα μάθουν τη σειρά των αναμετρήσεών τους για τη νέα χρονιά.

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