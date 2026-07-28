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ΑΕΚ: Οριστικό! «Κιτρινόμαυρος» ο Μάγιερ έως το 2030 - Την Τετάρτη (29/07) η ανακοίνωση!

Ο Λόβρο Μάγιερ ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στην ΑΕΚ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις από την «Ένωση».

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Οριστικό! «Κιτρινόμαυρος» ο Μάγιερ έως το 2030 - Την Τετάρτη (29/07) η ανακοίνωση!
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Ο Κροάτης μέσος είναι και τυπικά παίκτης της ΑΕΚ, καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους», με την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής να αναμένεται την Τετάρτη (29/07).

Ο Μάγιερ έφτασε στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τους «κιτρινόμαυρους» κι έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ΑΕΚ έως το 2030.

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Παρότι όλες οι βασικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, ορισμένες τυπικές εκκρεμότητες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν άμεσα οι ανακοινώσεις, με την ΠΑΕ να προγραμματίζει την επισημοποίηση της απόκτησής του για αύριο.

Ο Μάγιερ έχει ήδη ενσωματωθεί στο περιβάλλον της ομάδας, καθώς βρέθηκε στο Άπελντορν και συνάντησε τους νέους του συμπαίκτες.

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