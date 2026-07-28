ΑΕΚ: Έφτασε στην Ολλανδία ο Μάγιερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην «Ένωση»

Η μεγάλη μεταγραφή του Λόβρο Μάγιερ στην ΑΕΚ μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, με τον Κροάτη μέσο να βρίσκεται ήδη στο Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης.

Ο 27χρονος διεθνής έφτασε στην αποστολή της ΑΕΚ, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία του με τους «κιτρινόμαυρους» και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με την πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα στο Άμστερνταμ και πλέον απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες, πριν από την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΑΕΚ.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεσή του ένα από τα σημαντικότερα νέα πρόσωπα του φετινού καλοκαιριού, με τον Λόβρο Μάγιερ να αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας στην Ολλανδία.