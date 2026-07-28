Λιβάι Γκαρσία: Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ ζήτησε να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας!

Ο Λιβάι Γκαρσία βρίσκεται, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, στην πόρτα της εξόδου από τη Σπαρτάκ Μόσχας, καθώς φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει άμεσα από τον σύλλογο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ ενημέρωσε μέσω των εκπροσώπων του ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα, βάζοντας τέλος στην παρουσία του στη Ρωσία.

Δύο χρόνια μετά τη μεταγραφή του στη Σπαρτάκ Μόσχας, ο διεθνής φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα, ούτε μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Χουάν Μανουέλ Καρσέδο, γεγονός που φαίνεται να τον οδήγησε στην απόφαση να ζητήσει μεταγραφή.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ο 28χρονος δεν σκοπεύει να φορέσει ξανά τη φανέλα της Σπαρτάκ, με τη ρωσική ομάδα να αναζητά πλέον ενδιαφερόμενους για την παραχώρησή του. Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαρσία αποτέλεσε μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου, ωστόσο στη διετία της παρουσίας του μέτρησε 10 γκολ και πέντε ασίστ σε 48 συμμετοχές.

Παρότι το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, όλα δείχνουν πως ο κύκλος του στη Σπαρτάκ Μόσχας ολοκληρώνεται νωρίτερα, καθώς οι εξελίξεις προμηνύουν την αποχώρησή του μέσα στο προσεχές διάστημα.