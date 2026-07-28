Αλαφούζος: Πριμ 200.000 ευρώ στην Εθνική πόλο για το ιστορικό χρυσό μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε ιστορία στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο World Cup μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, ο οποίος κρίθηκε με σκορ 15-14.

Η μεγάλη αυτή επιτυχία αποτελεί την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στην ιστορία της Εθνικής ανδρών σε διεθνή διοργάνωση, μετά από συνολικά 19 μετάλλια, εκ των οποίων πέντε αργυρά.

Η σπουδαία διάκριση συγκίνησε τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος επικοινώνησε με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ανακοίνωσε την απόφασή του να επιβραβεύσει την ομάδα με το ποσό των 200.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής, τους 15 αθλητές και το τεχνικό επιτελείο, αποτελώντας μία σημαντική αναγνώριση για την ιστορική επιτυχία των παικτών του Θοδωρή Βλάχου.