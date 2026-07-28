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Super League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας – Οι ημέρες και ώρες των αγώνων της 1ης αγωνιστικής

Η Super League έκανε γνωστές τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων της 1ης αγωνιστικής για τη σεζόν 2026/27.

Super League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας – Οι ημέρες και ώρες των αγώνων της 1ης αγωνιστικής
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Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος θα γίνει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου.

Η αυλαία θα ανοίξει από την έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στην Allwyn Arena, το βράδυ του Σαββάτου (22/08). Την ίδια ώρα η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Άρη, ενώ δυο ώρες αργότερα ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Την Κυριακή (23/08) θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, οι υποδέχονται Κηφισιά και Λεβαδειακό, αντίστοιχα. Αμφότερα τα ματς θα ξεκινήσουν στις 21:00. Δυστυχώς, όπως γίνεται ξανά αντιληπτό, τα παιχνίδια των «μεγάλων» θα γίνονται και πάλι την ίδια ώρα, κάτι που σημαίνει ότι το ζάπινγκ θα είναι αναπόφευκτο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 22 Αυγούστου

  • ΑΕΚ – Ηρακλής 20:00
  • Καλαμάτα – Άρης 20:00
  • Ολυμπιακός – Ατρόμητος 22:00

Κυριακή 23 Αυγούστου

  • ΟΦΗ – Βόλος 19:30
  • Παναθηναϊκός – Κηφισιά 21:00
  • ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 21:00
  • Παναιτωλικός – Αστέρας ΑKTOR 21:30
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