· Παναθηναϊκός

Σιώπης: «Θέλω να ευχαριστήσω την Παναθηναϊκή οικογένεια, ήταν τιμή να φορέσω το Τριφύλλι στο στήθος»

Ο Μανώλης Σιώπης αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους της ομάδας με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σιώπης: «Θέλω να ευχαριστήσω την Παναθηναϊκή οικογένεια, ήταν τιμή να φορέσω το Τριφύλλι στο στήθος»
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Ο Μανώλης Σιώπης αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει στην τουρκική Καραγκιουμρούκ.

Ο διεθνής μέσος αποχωρεί από το «τριφύλλι» έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας, με τις δύο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους, καθώς ο 32χρονος χαφ δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Λίγο μετά την οριστικοποίηση της αποχώρησής του, ο Σιώπης θέλησε να ευχαριστήσει τον σύλλογο και τον κόσμο του Παναθηναϊκού μέσω ενός συγκινητικού μηνύματος στα social media.

Όσα ανέφερε ο Σιώπης:

«Θέλω να ευχαριστήσω την Παναθηναϊκή οικογένεια για όλη τη στήριξη και την αγάπη που μου έδωσε,ήταν τεράστια τιμή να φορέσω το Τριφύλλι στο στήθος.. θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί αυτό τον ενάμιση χρόνο και όλους τους συμπαίκτες μου…..εύχομαι μόνο επιτυχίες. Υγ.Να μου προσέχετε τους αγαπημένους μου φροντιστές».

https://www.instagram.com/p/DbVzZ9yMVXc/
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