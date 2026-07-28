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Μπρέντα – ΟΦΗ 3-2: Ήττα με βελτιωμένη εικόνα και κέρδος τους νεαρούς

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, όμως παρουσίασε καλύτερη εικόνα, με τους νεαρούς παίκτες του Χρήστου Κόντη να αφήνουν θετικές εντυπώσεις.

Μπρέντα – ΟΦΗ 3-2: Ήττα με βελτιωμένη εικόνα και κέρδος τους νεαρούς
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Ο ΟΦΗ μπορεί να ηττήθηκε από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία, ωστόσο η εικόνα που παρουσίασε ήταν αισθητά βελτιωμένη, με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του να αποτελούν το μεγαλύτερο κέρδος της αναμέτρησης.

Η πίεση των γηπεδούχων στο ξεκίνημα απέδωσε καρπούς στο 38ο λεπτό, όταν ο Νασό άνοιξε το σκορ με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπήκε πιο επιθετικά και πίεσε την αντίπαλό της, όμως στο 56' η Μπρέντα πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Ρόουλεν, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των «ασπρόμαυρων».

Στο 65ο λεπτό ο Κόντης άλλαξε ολόκληρη την ενδεκάδα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι άλλαξαν την εικόνα του ΟΦΗ. Η ομάδα απέκτησε περισσότερη ενέργεια και κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας αρχικά στο 81' με τον Σιτμαλίδη κι ισοφαρίζοντας το σκορ στο 87ο λεπτό, χάρη στην εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ρομάνο.

Παρά την προσπάθεια των νεαρών, η Μπρέντα βρήκε το γκολ της νίκης λίγο πριν από τη λήξη, όταν ο Νάτσι εκμεταλλεύτηκε αντεπίθεση και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

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