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ΑΕΚ: Εξετάζει Μουκεντί για τα χαφ

Ο Μπένι Μουκεντί της Βιτόρια Γκιμαράες βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τις επαφές να βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

ΑΕΚ: Εξετάζει Μουκεντί για τα χαφ
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Ένα ακόμη όνομα προστίθεται στη μεταγραφική επικαιρότητα της ΑΕΚ, καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκαλύπτει ότι ο Μπένι Μουκεντί βρίσκεται στη λίστα της Ένωσης.

Μετά την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ και τις πρόσφατες δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ανάγκη ενίσχυσης με δύο χαφ, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής της Βιτόρια Γκιμαράες έρχεται στο προσκήνιο ως μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται. Ο Μουκεντί αγωνίζεται τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως κεντρικός χαφ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, έχει πραγματοποιηθεί μία πρώτη επαφή ανάμεσα στις πλευρές, χωρίς ωστόσο η υπόθεση να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

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Ο Ανγκολέζος μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με τη Βιτόρια Γκιμαράες, στην οποία μεταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Προηγήθηκε διετής παρουσία στην Κάζα Πία, ενώ το πρώτο του βήμα στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο έγινε μέσω της Τροφένσε, η οποία τον απέκτησε από την Ανγκόλα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 32 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ. Συνολικά, στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας έχει καταγράψει 88 εμφανίσεις, με απολογισμό ένα γκολ και έξι ασίστ.

Ο Μουκεντί είναι επίσης διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας, έχοντας φορέσει τη φανέλα της σε 10 αναμετρήσεις.

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