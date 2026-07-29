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Ολυμπιακός: Έκλεισε το deal για Τιτραουί - Συμφωνία με Σαρλερουά

Μία… ανάσα από την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί φέρεται πως βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Ολυμπιακός: Έκλεισε το deal για Τιτραουί - Συμφωνία με Σαρλερουά
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Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν πηγές από το Βέλγιο, σύμφωνα με τις οποίες ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Σαρλερουά για την απόκτηση του διεθνή μέσου.

Όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας αγγίζει τα 8.000.000 ευρώ, με τον 23χρονο Αλγερινό μέσο να ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους «ερυθρόλευκους». Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι απολαβές του θα συγκαταλέγονται στις υψηλότερες του ρόστερ.

Ο Ταβολιέρι σημειώνει ακόμη ότι ο Τιτραουί πείστηκε από το αγωνιστικό πλάνο που του παρουσιάστηκε για τη νέα σεζόν, αλλά και από την προοπτική συμμετοχής του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League. Παράλληλα, στο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για τη δυνατότητα μελλοντικής μετακίνησής του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Για τον Αλγερινό χαφ είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον και η Σουόνσι, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η αγγλική ομάδα έχει πλέον μείνει πίσω στην υπόθεση, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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Ο Τιτραουί θεωρείται ένας από τους πλέον αξιόλογους μέσους της Αλγερίας και τα τελευταία δύο χρόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Σαρλερουά, όπου ήταν συμπαίκτης με τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Ετιέν Καμαρά.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε 42 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, ενώ ξεπέρασε τα 3.500 λεπτά συμμετοχής.

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