Ο Χρήστος Τζόλης πέρασε τις πρώτες του στιγμές ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ , με ένα χιουμοριστικό περιστατικό κατά τη διάρκεια των εργομετρικών τεστ να ξεχωρίζει.

Ο Χρήστος Τζόλης ανήκει πλέον και επίσημα στο δυναμικό της Άρσεναλ, πραγματοποιώντας ένα από τα σημαντικότερα βήματα της καριέρας του με τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Η μεταγραφή του διεθνούς Έλληνα επιθετικού ολοκληρώθηκε με τους Λονδρέζους να καταβάλλουν 40 εκατομμύρια ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ, προκειμένου να τον αποκτήσουν και να τον εντάξουν στο ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 24χρονος εξτρέμ φόρεσε ήδη, έστω και σε ανεπίσημο επίπεδο, τη φανέλα της νέας του ομάδας, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση στο φιλικό της Άρσεναλ απέναντι στην ΜΚ Ντονς. Όπως ανέφερε η επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ο Τζόλης άφησε θετικές εντυπώσεις από τα πρώτα του λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, η Άρσεναλ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την πρώτη ημέρα του Έλληνα ποδοσφαιριστή στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, καταγράφοντας στιγμές από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και ένας σύντομος διάλογος μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας στον διάδρομο. Ο γιατρός της ομάδας, θέλοντας να αστειευτεί, απευθύνθηκε στον Τζόλη λέγοντάς του: «Ελπίζω να μην έπινες μπύρες στις παραλίες στην Ελλάδα, έτσι;».

Ο διεθνής άσος απάντησε με χαμόγελο, σε ένα στιγμιότυπο που αποτύπωσε το θετικό κλίμα και την πρώτη του επαφή με το νέο του ποδοσφαιρικό περιβάλλον.