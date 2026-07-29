ΠΑΟΚ: Στο… φουλ οι μηχανές για ενίσχυση - Επαφές για μέσο από Γαλλία και δεύτερη μεταγραφή

Ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα, μετά τη νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League, χωρίς ωστόσο να αφήνει στην άκρη τον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν τις κινήσεις τους για την ενίσχυση του ρόστερ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία γραμμή. Μετά την απόκτηση του Μπαπτίστ Σανταμαρία, η οποία πρόσθεσε μία ακόμη λύση στον άξονα, ο σύλλογος εξετάζει μία ακόμη περίπτωση ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη Ligue 1.

Σύμφωνα με τη Live Sport, ο παίκτης που βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο είναι κεντρικός μέσος, βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία και διαθέτει συνεχή παρουσία στο γαλλικό πρωτάθλημα, με γεμάτες αγωνιστικές σεζόν.

Τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Λίσι

Ο Αλέσιο Λίσι επιθυμεί την προσθήκη ενός χαφ που θα προσφέρει ποιότητα, ένταση και ισορροπία στη μεσαία γραμμή. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με δυνατότητα να καλύπτει μεγάλους χώρους, συμβάλλοντας τόσο στην αμυντική λειτουργία όσο και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Παράλληλα, το τεχνικό επιτελείο αναζητά έναν μέσο με καλή τεχνική κατάρτιση, ικανό να ανταποκρίνεται σε υψηλό αγωνιστικό ρυθμό και να συμμετέχει ενεργά στην κυκλοφορία της μπάλας. Στόχος είναι η απόκτηση ενός παίκτη που θα ανεβάσει άμεσα το επίπεδο της ομάδας και θα προσφέρει περισσότερες επιλογές στον προπονητή του ΠΑΟΚ.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον ποδοσφαιριστή να αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησης, ενώ και οι οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας του δεν αποτελούν, μέχρι στιγμής, εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

Δεν αποκλείεται και δεύτερη προσθήκη

Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ δεν σταματά στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκτηθεί και δεύτερος μέσος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η επιθυμία του Λίσι είναι να έχει στη διάθεσή του περισσότερες λύσεις και διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά στον άξονα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζει το πλάνο του ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αναμέτρησης.

Οι δύο μεταγραφικές υποθέσεις βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο εξέλιξης, όμως στις τάξεις του ΠΑΟΚ επικρατεί αισιοδοξία ότι τουλάχιστον μία από αυτές μπορεί να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα. Η πρόθεση της ομάδας παραμένει να προχωρήσει μόνο σε επιλογές που ανταποκρίνονται πλήρως στις αγωνιστικές απαιτήσεις του τεχνικού επιτελείου.