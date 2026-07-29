Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για Ρίβερ Πλέιτ και Ορτέγκα

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, καθώς στην Αργεντινή συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τη Ρίβερ Πλέιτ.

Η ομάδα του Μπουένος Άιρες εξακολουθεί να επιδιώκει την απόκτηση του 26χρονου αριστερού μπακ, διατηρώντας ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό, με στόχο να τον επαναπατρίσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «elintransigente», οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, με τη διαφορά στο οικονομικό σκέλος να έχει περιοριστεί πλέον στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν τις απαιτήσεις τους από τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ρίβερ Πλέιτ βελτίωσε την πρότασή της, ανεβάζοντάς την στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, οι δύο σύλλογοι εμφανίζονται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Ο Ορτέγκα, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Βελέζ, αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 2023 και έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2028. Στο διάστημα της παρουσίας του στους Πειραιώτες έχει πραγματοποιήσει 107 εμφανίσεις, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Conference League της σεζόν 2023/24, καθώς και τριών συνολικά τίτλων.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο συμμετείχε σε 48 επίσημες αναμετρήσεις, με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ, ενώ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα σε 33 από αυτές.