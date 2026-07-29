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ΑΕΚ: Σενάριο επιστροφής Λιβάι Γκαρσία

Δημοσιεύματα από τη Ρωσία αναφέρουν ότι ο Λιβάι Γκαρσία δεν είναι ικανοποιημένος στη Σπαρτάκ Μόσχας και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Αλεξάντερ Μοστοβόι να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Σενάριο επιστροφής Λιβάι Γκαρσία
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Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν σχετικά με το μέλλον του Λιβάι Γκαρσία στη Σπαρτάκ Μόσχας, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, ο διεθνής επιθετικός επιθυμεί να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε τοποθετηθεί για τα σενάρια που αφορούσαν το μέλλον του, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος του ήταν να παραμείνει στη Σπαρτάκ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «sport.ru», η στάση του ποδοσφαιριστή έχει πλέον διαφοροποιηθεί. Όπως αναφέρεται, ο Γκαρσία ζήτησε από τον εκπρόσωπό του να ξεκινήσει την αναζήτηση νέας ομάδας, καθώς εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την κατάσταση που επικρατεί στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο πρώην ποδοσφαιριστής της ρωσικής ομάδας, Αλεξάντερ Μοστοβόι, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του διεθνούς άσου από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο στην ΑΕΚ, με τη μορφή δανεισμού.

«Είναι φυσιολογικό για κάποιον να ψάχνει για επιλογές. Ο Λιβάι αγοράστηκε για πολλά χρήματα. Συνειδητοποιεί ότι δεν παίζει αρκετά, θέλει να παίξει περισσότερο και ψάχνει για μια νέα ομάδα. Θεωρητικά, θα μπορούσε να επιστρέψει δανεικός στην ΑΕΚ, από όπου ήρθε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μοστοβόι.

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