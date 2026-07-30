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Ολυμπιακός: Ο Σαλάχ-Εντίν δεν θέλει την Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ολλανδούς

Ολλανδικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι, παρά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Ρόμα, ο Άνας Σαλάχ-Εντίν εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Ολυμπιακός: Ο Σαλάχ-Εντίν δεν θέλει την Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ολλανδούς
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Το όνομα του Άνας Σαλάχ-Εντίν «έπαιξε» τις τελευταίες ώρες για τον Ολυμπιακός, ωστόσο σύμφωνα με ολλανδικό δημοσίευμα ο Μαροκινός αριστερός μπακ δεν είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του 24χρονου αμυντικού. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μετέδιδαν μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης (29/07) τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Ολυμπιακός βρισκόταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ρόμα για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Το ολλανδικό «VoetbalPrimeur», ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα για την υπόθεση. Σε σχετικό δημοσίευμά του αναφέρει ότι οι δύο σύλλογοι έχουν φτάσει σε συμφωνία, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, ο 24χρονος Μαροκινός επιθυμεί να περιμένει μια πιο ελκυστική πρόταση, έχοντας ανεβάσει τις μετοχές του μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, αλλά και την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε με την Αϊντχόφεν.

Απομένει να φανεί αν οι πληροφορίες του ολλανδικού μέσου θα επιβεβαιωθούν, αλλά και ποια θα είναι η στάση του Ολυμπιακού, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν διατεθειμένος να δαπανήσει ποσό που πλησιάζει τα 8 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

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