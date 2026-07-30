Το Μεγάλο «Παζάρι» του Ινφαντίνο

Η UEFA κατηγόρησε τη FIFA ότι «πουλάει την ψυχή του ποδοσφαίρου», αφού αποκαλύφθηκε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει σχέδια για την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των τουρνουά της σε ιδιώτες επενδυτές.

Η FIFA, σε συνεργασία με τον τραπεζικό κολοσσό JP Morgan, σχεδιάζει τη δημιουργία της "FIFA Forward Enterprise" (FFE), μιας νέας εμπορικής θυγατρικής με αρχική αποτίμηση 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Το φιλόδοξο πλάνο προβλέπει την παραχώρηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών (20-30%) σε εξωτερικούς επενδυτές, με στόχο την άμεση ένεση ρευστότητας ύψους έως 4,2 δισ. δολαρίων σε μετρητά. Στο επίκεντρο της αναζήτησης επενδυτικών κεφαλαίων βρίσκεται η Thrive Capital (μέσω της στρατηγικής Thrive Eternal), συμφερόντων του Τζος Κούσνερ (αδερφός του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ).

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπεραμύνεται της πρότασης, κάνοντας λόγο για έναν ιστορικό «εκδημοκρατισμό» του αθλήματος. Η FIFA οχυρώνεται νομικά πίσω από το γεγονός ότι οι επενδυτές θα έχουν αποκλειστικά μειοψηφικό ποσοστό και δεν θα έχουν λόγο στις αθλητικές αποφάσεις, στο καλεντάρι ή στους κανονισμούς.

Οι οικονομικές προβλέψεις της FFE βασίζονται σε πολύ υψηλούς στόχους, διαχειριζόμενη τα εμπορικά και τηλεοπτικά δικαιώματα των δύο κορυφαίων προϊόντων της:

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη νέα διευρυμένη μορφή των 32 ομάδων, η FIFA στοχεύει σε έσοδα που θα αγγίζουν ή θα ξεπερνούν τα 2 έως 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ανά διοργάνωση, κυρίως μέσω της αμερικανικής και της παγκόσμιας αγοράς media.

Στο Μουντιάλ με την αύξηση των ομάδων σε 48, οι προβλέψεις για τον επόμενο τετραετή κύκλο ξεπερνούν τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα (χορηγίες, εισιτήρια, τηλεοπτικά).

Ωστόσο, το εγχείρημα έχει ήδη πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων και βαθύ θεσμικό διχασμό. Έντονο σκεπτικισμό προκαλεί η εμπλοκή προσώπων από το περιβάλλον της οικογένειας Τραμπ μέσω της Thrive Capital, καθώς και η ρήτρα που θέλει τον Ινφαντίνο να μετακινείται στη θέση του Commissioner της νέας εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του στη FIFA το 2031.

FIFA President Gianni Infantino and President Donald J. Trump present the trophy to Spain's Rodri (16) after the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) AP

Το «ανάθεμα» της UEFA και το προηγούμενο της ευρωπαϊκής Super League

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση, καταγγέλλοντας πλήρη έλλειψη διαφάνειας και τονίζοντας πως η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Η διαμάχη αναμένεται να μεταφερθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Μετά την ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη European Super League, που έκρινε ότι οι ομοσπονδίες δεν μπορούν να μπλοκάρουν αυθαίρετα νέες διοργανώσεις, η UEFA θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τους κανόνες του ανταγωνισμού για να αποδείξει ότι η FIFA καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της.

Η κόντρα κλιμακώνεται καθώς το νέο παγκόσμιο τουρνουά 32 ομάδων της FIFA απειλεί ευθέως την αίγλη του Champions League. Αν ο τίτλος του «Παγκόσμιου Πρωταθλητή Συλλόγων» προβληθεί ως ανώτερος, το Champions League κινδυνεύει να χάσει μέρος της ελκυστικότητάς του, γεγονός που ενδέχεται να συμπιέσει τα μελλοντικά έσοδα της UEFA, η οποία υποστηριζόμενη από τις ευρωπαϊκές λίγκες (όπως η ισπανική La Liga), θα προσβάλει νομικά τη διοργάνωση της FIFA, ισχυριζόμενη ότι υπερφορτώνεται το καλεντάρι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συνομοσπονδιών.

Με το Champions League να έχει ήδη αυξήσει τους αγώνες του, η προσθήκη ενός ακόμη τουρνουά το καλοκαίρι οδηγεί σε ακραία καταπόνηση και εκφράζονται φόβοι ότι οι μεγάλοι αστέρες (π.χ. Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι) θα ξεκινούν τη σεζόν κουρασμένοι, υποβαθμίζοντας την ποιότητα του θεάματος.

Στο μέτωπο αυτό, όμως, σημειώθηκε μια τεράστια στρατηγική ανατροπή από την πλευρά της FIFPRO (η παγκόσμια ένωση των παικτών). Ενώ βρισκόταν στα δικαστήρια εναντίον της FIFA για την υπερφόρτωση του προγράμματος, υπέγραψε ένα ιστορικό Μνημόνιο Συνεργασίας με ισχύ έως το 2031. Τι κέρδισε η FIFPRO; Δικαίωμα βέτο σε βασικούς τομείς της διακυβέρνησης, θέση παρατηρητή στο Συμβούλιο της FIFA και μια κοινή πλατφόρμα διαλόγου για τα όρια καταπόνησης των παικτών και το σύστημα μεταγραφών. Ως αντάλλαγμα για αυτή την πρωτοφανή δύναμη, η FIFPRO Europe και οι εθνικές ενώσεις απέσυραν επίσημα όλες τις νομικές διαδικασίες και τις αγωγές που είχαν εκκινήσει κατά της FIFA.

Η «σχιζοφρενική» στάση των μεγάλων συλλόγων

Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες βρίσκονται εγκλωβισμένες ανάμεσα σε δύο πυρά. Από τη μία πλευρά, ως μέλη της UEFA, οφείλουν να ακολουθούν την επίσημη γραμμή κατά της FIFA. Από την άλλη, τα τεράστια οικονομικά ανταλλάγματα και τα προσφερόμενα κέρδη του νέου project της FFE τις δελεάζουν έντονα.

Παράγοντες, φίλαθλοι και δημοσιογράφοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες ότι η είσοδος ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα του αθλήματος, οδηγώντας σε εκτόξευση των τιμών των εισιτηρίων και αυθαίρετες αλλαγές στη συχνότητα των μεγάλων διοργανώσεων με μοναδικό γνώμονα το κέρδος.

Το προσχέδιο αναμένεται να τεθεί επίσημα προς έγκριση στις 211 ομοσπονδίες-μέλη και στο Συμβούλιο της FIFA και είναι ΑΥΤΟΙ, οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν την τελική απόφαση για το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.