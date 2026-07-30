Κοντά σε μεταγραφή 20.000.000 ευρώ ο Αζεντίν Ουναχί: Τι απομένει για το deal με την Αλ Ιτιχάντ

Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Αζεντίν Ουναχί, καθώς δημοσίευμα του Africafoot αναφέρει ότι ο Μαροκινός χαφ βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ιτιχάντ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται πηγές από τη Σαουδική Αραβία, η Αλ Ιτιχάντ είναι έτοιμη να καταβάλει 20.000.000 ευρώ στην Τζιρόνα για την απόκτηση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Η συμφωνία, πάντως, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς όπως επισημαίνεται, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τον τρόπο καταβολής του ποσού. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας επιθυμεί η πληρωμή των 20 εκατ. ευρώ να γίνει σε δύο ή τρεις δόσεις, με την Τζιρόνα να μην έχει δώσει ακόμα την οριστική της απάντηση.

Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει, πάντως, ότι οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κι επικρατεί αισιοδοξία πως θα υπάρξει συμφωνία. Σε περίπτωση που οι δύο σύλλογοι καταλήξουν στον τρόπο αποπληρωμής, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.