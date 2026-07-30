· Αλ Ιτιχάντ

Κοντά σε μεταγραφή 20.000.000 ευρώ ο Αζεντίν Ουναχί: Τι απομένει για το deal με την Αλ Ιτιχάντ

Ο Αζεντίν Ουναχί βρίσκεται μία… ανάσα από τη μεταγραφή του στην Αλ Ιτιχάντ, με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας να διευθετεί τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Τζιρόνα.

Κοντά σε μεταγραφή 20.000.000 ευρώ ο Αζεντίν Ουναχί: Τι απομένει για το deal με την Αλ Ιτιχάντ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Αζεντίν Ουναχί, καθώς δημοσίευμα του Africafoot αναφέρει ότι ο Μαροκινός χαφ βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ιτιχάντ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται πηγές από τη Σαουδική Αραβία, η Αλ Ιτιχάντ είναι έτοιμη να καταβάλει 20.000.000 ευρώ στην Τζιρόνα για την απόκτηση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Η συμφωνία, πάντως, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς όπως επισημαίνεται, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τον τρόπο καταβολής του ποσού. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας επιθυμεί η πληρωμή των 20 εκατ. ευρώ να γίνει σε δύο ή τρεις δόσεις, με την Τζιρόνα να μην έχει δώσει ακόμα την οριστική της απάντηση.

Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει, πάντως, ότι οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κι επικρατεί αισιοδοξία πως θα υπάρξει συμφωνία. Σε περίπτωση που οι δύο σύλλογοι καταλήξουν στον τρόπο αποπληρωμής, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:00 MVP

«The Editor’s (test) Drive» - «A Day with the JAECOO 5 SHS-H»

10:51 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Γκουστάβο Σα στους «ερυθρόλευκους»

10:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά σε μεταγραφή 20.000.000 ευρώ ο Αζεντίν Ουναχί: Τι απομένει για το deal με την Αλ Ιτιχάντ

10:17 OPINION

Το Μεγάλο «Παζάρι» του Ινφαντίνο

09:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ο Σαλάχ-Εντίν δεν θέλει την Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ολλανδούς

09:26 SUPER LEAGUE

Άρης: Δυνατό τεστ για τους «κίτρινους» στην Ιταλία με αντίπαλο τη Μόντσα – Ώρα και κανάλι

09:05 EUROBASKET

Για ακόμα μια υπέρβαση η Εθνική Εφήβων: Με Ισπανία για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket U18

08:48 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου: Θέλει να τελειώσει τη δουλειά και να κάνει το επόμενο βήμα στο Europa League

08:23 ΣΠΟΡ

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στην Ουάσινγκτον: Ο Ντε Μινόρ έβαλε τέλος στο σερί του

08:15 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» με Πάκσι να παίρνει σειρά η ΤΣΣΚΑ 1948

07:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ: Χειρουργείο και τρεις μήνες εκτός ο Μαντσίνι

03:23 GREEK BASKET LEAGUE

Η Δόξα Λευκάδας απέκτησε τον Μάριο Πουλιανίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας