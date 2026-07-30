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Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Γκουστάβο Σα στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Σα, με τον 21χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να εντάσσεται άμεσα στις επιλογές της ομάδας.

Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Γκουστάβο Σα στους «ερυθρόλευκους»
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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γκουστάβο Σα.

Οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν τη συμφωνία για τον 21χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος έρχεται να προσθέσει ποιότητα και διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας.

Ο Γκουστάβο Σα αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού διάρκειας ενός έτους από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη σε καλό επίπεδο ετοιμότητας, καθώς συμμετείχε κανονικά στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Φαμαλικάο.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Πορτογάλος έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της πατρίδας του, αποτελώντας έναν από τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους της γενιάς του.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Μιγκέλ Καρντόσο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς γνώριζε πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή και συνέβαλε σημαντικά ώστε να προχωρήσει η συμφωνία και να μετακομίσει τελικά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

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