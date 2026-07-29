Ινφαντίνο: «Ψηφίστε θετικά, διαφορετικά τα έσοδα θα είναι πολύ λιγότερα…»

Νέο κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις των «Times» και του δημοσιογράφου Μάρτιν Ζίγκλερ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA έλαβαν επιστολή με την οποία καλούνται να εγκρίνουν την πρόταση μέσα σε προθεσμία 53 ημερών, με καταληκτική ημερομηνία την 19η Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, καθώς αρκετές ομοσπονδίες θεωρούν ότι ασκούνται πιέσεις προκειμένου να συναινέσουν σε μία απόφαση που ενδέχεται να αλλάξει ριζικά το μέλλον της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Το σχέδιο προβλέπει την πώληση του 21% των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε επενδυτικό σχήμα, με επικεφαλής τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ, σε συμφωνία που αποτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομική βάση και τη διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί να παραχωρηθεί μέρος των δικαιωμάτων της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρουν οι «Times», το βασικό επιχείρημα της FIFA προς τις ομοσπονδίες είναι ότι η έγκριση της συμφωνίας θα οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερα οικονομικά οφέλη για τα μέλη της. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με αρκετές πλευρές να εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια απόφαση στη δομή και τη διακυβέρνηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Ψηφίστε θετικά, διαφορετικά τα έσοδα θα είναι πολύ λιγότερα…», ήταν το μήνυμα του Ινφαντίνο.