Euroleague: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Πού και πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague και τις πρεμιέρες των δύο ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση.
Η EuroLeague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27, με την αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου να ανοίγει στις 24 Σεπτεμβρίου.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του μπροστά στο κοινό του, υποδεχόμενος την Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Ολυμπιακός θα δώσει εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια την ίδια ημέρα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας
Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές
Μπασκόνια – Ολυμπιακός
Βιλερμπάν – Μακάμπι
Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Μπεσίκτας – Βαλένθια
Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια
Παρτίζαν – Αρμάνι