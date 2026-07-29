Euroleague: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Πού και πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

Η EuroLeague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27, με την αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου να ανοίγει στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του μπροστά στο κοινό του, υποδεχόμενος την Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Ολυμπιακός θα δώσει εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές

Μπασκόνια – Ολυμπιακός

Βιλερμπάν – Μακάμπι

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Μπεσίκτας – Βαλένθια

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια

Παρτίζαν – Αρμάνι