Euroleague: Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR στην κανονική διάρκεια

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (29/07) το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας για τη νέα αγωνιστική περίοδο και ο Παναθηναϊκός AKTOR έμαθε όλο τον… δρόμο στο πρώτο… κομμάτι της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ξεκινήσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με τέσσερις εντός έδρας αναμετρήσεις, αφού θα φιλοξενήσουν στο «Telekom Center Athens» κατά σειρά τις Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε.

Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής και θα λάβει χώρα στο «Telekom Center Athens», ενώ αυτό του δεύτερου γύρου την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου για την 28η αγωνιστική, στο ΣΕΦ, όπως αναφέρει ο αρχικός «ερυθρόλευκος» σχεδιασμός για το φαληρικό στάδιο.

Δείτε όλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR: