Euroleague: Πότε είναι τα ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν
Δείτε πότε θα διεξαχθούν τα δύο μεγάλα ντέρμπι των «αιωνίων» στη EuroLeague για τη σεζόν 2026-27.
Το πρόγραμμα της EuroLeague για τη σεζόν 2026-27 έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης (29/07), με τις ημερομηνίες των δύο αναμετρήσεων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR να ξεχωρίζουν.
Οι ημερομηνίες των ντέρμπι των «αιωνίων»:
- 16η αγωνιστική, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός
- 28η αγωνιστική, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου
21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR