Euroleague: Πότε είναι τα ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν

Το πρόγραμμα της EuroLeague για τη σεζόν 2026-27 έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης (29/07), με τις ημερομηνίες των δύο αναμετρήσεων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR να ξεχωρίζουν.

Οι ημερομηνίες των ντέρμπι των «αιωνίων»: