Euroleague: Όλο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια

Το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια, ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/07) η Euroleague και ο Ολυμπιακός έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην πορεία για την υπεράσπιση του τίτλου του.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Μπασκόνια στην χώρα των Βάσκων και μερικές μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσουν και πάλι εκτός έδρας την Ζαλγκίρις στο Κάουνας και ακολούθως την Μπολόνια στην Ιταλία. Το πρώτο εντός έδρας ματς έχει οριστεί για τις 9 Οκτωβρίου κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής και θα λάβει χώρα στο «Telekom Center Athens», ενώ αυτό του δεύτερου γύρου την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου για την 28η αγωνιστική, στο ΣΕΦ, όπως αναφέρει ο αρχικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού για το φαληρικό στάδιο.

Δείτε όλο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού: