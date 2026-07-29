EuroCup 2026-27: Το πλήρες πρόγραμμα για Άρη και ΠΑΟΚ στη regular season

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της regular season του EuroCup για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, με Άρη και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τη διαδρομή τους στη διοργάνωση.

Ο Άρης συμμετέχει στον πρώτο όμιλο και θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας απέναντι στη Λε Μαν. Η πρώτη αναμέτρηση στο Αλεξάνδρειο είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με αντίπαλο την Μπούργος, ενώ η regular season ολοκληρώνεται για τους «κίτρινους» στη Λετονία, απέναντι στη Ρίγα, την Τρίτη 12 Ιανουαρίου.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο και θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην PAOK Sports Arena, υποδεχόμενος τη Μανρέσα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη regular season με ακόμη ένα παιχνίδι στην έδρα της, απέναντι στην Μπότεβγκραντ, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Οι όμιλοι των ελληνικών ομάδων

Άρης (1ος όμιλος)

Λε Μαν

Χάποελ Ιερουσαλήμ

Μπούργος

Τσεντεβίτα

Ντερτόνα

Άρης

Ρόστοκ Σίγουλβς

Ρίγκα Ζέλι

ΠΑΟΚ (4ος όμιλος)

Μονακό

Μπαχτσεσεχίρ

Μανρέσα

Ουλμ

Ρόμα

Λιετκαμπέλις

ΠΑΟΚ

Μπότεβγκραντ

Το πρόγραμμα Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup

1η αγωνιστική

Λε Μαν – Άρης (29/9, 21:00)

ΠΑΟΚ – Μανρέσα (30/9, 20:00)

2η αγωνιστική

Άρης – Μπούργος (7/10, 20:00)

Μονακό – ΠΑΟΚ (6/10, 20:30)

3η αγωνιστική

Άρης – Ντερτόνα (14/10, 20:00)

Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ (13/10, 19:00)

4η αγωνιστική

Ρόστοκ Σίγουλβς – Άρης (20/10, 21:00)

ΠΑΟΚ – Ουλμ (21/10, 20:00)

5η αγωνιστική

Άρης – Τσεντεβίτα (28/10, 20:00)

Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ (27/10, 18:00)

6η αγωνιστική

Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης (4/11, 21:00)

ΠΑΟΚ – Ρόμα (3/11, 20:00)

7η αγωνιστική

Άρης – Ρίγα (11/11, 20:00)

Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ (10/11, 19:00)

8η αγωνιστική

Άρης – Λε Μαν (18/11, 20:00)

Μανρέσα – ΠΑΟΚ (18/11, 21:30)

9η αγωνιστική

Μπούργος – Άρης (9/12, 21:30)

ΠΑΟΚ – Μονακό (8/12, 20:00)

10η αγωνιστική

Ντερτόνα – Άρης (15/12, 20:30)

ΠΑΟΚ – Λιετκαμπέλις (16/12, 20:00)

11η αγωνιστική

Άρης – Ρόστοκ Σίγουλβς (22/12, 20:00)

Ουλμ – ΠΑΟΚ (23/12, 20:00)

12η αγωνιστική

Τσεντεβίτα – Άρης (30/12, 19:30)

ΠΑΟΚ – Μπαχτσεσεχίρ (29/12, 20:30)

13η αγωνιστική

Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ (5/1, 20:00)

Ρόμα – ΠΑΟΚ (6/1, 21:00)

14η αγωνιστική

Ρίγα – Άρης (12/1, 19:00)

ΠΑΟΚ – Μπότεβγκραντ (13/1, 20:00)